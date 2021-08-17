З ракетами та електричним ходом: в Україні представили бойовий дрон "Миротворець" (відео)

Управляти новинкою можна за допомогою звичайного геймпаду, а залежно від модифікації вони можуть евакуювати поранених з поля бою.

Конструкторсько-виробниче підприємство "Синергія" показало роботизовану платформу "Миротворець", яка відповідає сучасним умовам поля бою. Про це повідомляє Defense Express.

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Особливість новинки полягає в тому, що вона малопомітна в тепловому спектрі завдяки електричній батареї. Вона здатна розганятися до 35 км/год, а також долати водні перешкоди на швидкості до 6 км/год.

Як озброєння використовується "Амулет" з двома протитанковими ракетами з дальністю ураження до 5,1 км. Використання комплексу стало можливо завдяки вантажопідйомності в 480 кг.

Фото: Defense Express

Застосовувати платформу можна для різних цілей, наприклад, для евакуації поранених з поля бою, одночасно можна буде перевозити до двох бійців. Для цього на корпус "миротворця" можна встановити броньовані екрани, здатні захистити від попадання кулі 5,45х39, а в подальшому і від СВД 7,62х54.

Технічні характеристики "Миротворця":

Дальність ходу — від 100 км (на борту також є генератор для зарядки акумуляторів)

Максимальна швидкість — 35 км/год на суші і 6 км/год по воді

Висота — 110 см

Управління — джойстиком на дистанції до 500 метрів і стаціонарно до 2 км

Чотири камери і тепловізор

[ + – ] Директор з розвитку і технологій UaDefense Олександр Косар з джойстиком для управління Фото: Defense Express

Також платформа може працювати в умовах радіоелектронних перешкод.

Нагадаємо, на виставці "Зброя та безпека" показали українські бойові дрони. Серед новинок є моделі, якими зацікавилися в Міноборони України. Бойові дрони можуть надійти на озброєння ЗСУ.