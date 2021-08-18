"С флагами и песнями": на призыв сына Панджшерского льва едут тысячи солдат (видео)

У бойцов есть бронеавтомобили, внедорожники, стрелковое оружие, а так же, как сообщают СМИ, авиация.

По призыву сына Панджшерского льва продолжают прибывать солдаты, которые готовятся противостоять Талибана. Об этом сообщает Times of India.

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Панджшерская долина — оплот Северного альянса, которая все еще неподконтрольна талибам. Ее основал Ахмад Шах Масуд. Ныне его сын Ахмад Масуд возглавляет сопротивление талибам.

После призыва Масуда всех, кто готов бороться, прибывать в Панджшер, тысячи военных на машинах и броневиках начали прибывать в провинцию. Сообщается, что у Северного альянса есть, в том числе и авиация.

Как передает арабаское издание The National News слова представителя Масуда, он вышел на переговоры с Талибаном. Он требует от них не пытаться захватить провинцию, а также политического представительства в новом правительстве. Там же находится и вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который провозгласил себя в.о. президента Афганистана, однако данная информация не подтверждена.

"Он готов простить убийство своего отца, если талибы искренни и хотят мира", — утверждает Махди Хусайни.

Напомним, 16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он сын Панджшерского льва — Ахмада Шаха Масуда, который активно вел борьбу против СССР. Свое прозвище получил за провал 9 советских операций против него.

Позднее Ахмад Масуд заявил, что они сражаются за Европу и весь регион.