"З прапорами і піснями": на заклик сина Панджшерського лева їдуть тисячі солдатів (відео)

У бійців є бронеавтомобілі, позашляховики, стрілецька зброя, а також, як повідомляють ЗМІ, авіація.

На заклик сина Панджшерського лева продовжують прибувати солдати, які готуються протистояти Талібану. Про це повідомляє Times of India.

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Панджшерська долина — опора Північного альянсу, яка все ще непідконтрольна талібам. Її заснував Ахмад Шах Масуд. Нині його син Ахмад Масуд очолює опір талібам.

Після призову Масуда всіх тих, хто готовий боротися, прибувати в Панджшер, тисячі військових на машинах і броньовиках почали прибувати в провінцію. Повідомляється, що у Північного альянсу є зокрема і авіація.

Як передає арабаське видання The National News слова представника Масуда, він вийшов на переговори з Талібаном. Він вимагає від них не намагатися захопити провінцію, а також політичного представництва у новому уряді. Там само знаходиться і віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який проголосив себе в.о. президента Афганістану, проте ця інформація не підтверджена.

"Він готовий пробачити вбивство свого батька, якщо таліби щирі і хочуть миру", — стверджує Махді Хусайні.

Нагадаємо, 16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він син Панджшерського лева — Ахмада Шаха Масуда, який активно вів боротьбу проти СРСР. Своє прізвисько отримав за провал 9 радянських операцій проти нього.

Пізніше Ахмад Масуд заявив, що вони борються за Європу і весь регіон.