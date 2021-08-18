В Кабуле талибы заставляют предпринимателей закрашивать женские фотографии (фото, видео)

Афганские женщины после захвата страны талибами потеряли работу и стабильный доход.

В Кабуле после захвата боевиками движения "Талибан" продолжают закрашивать на витринах фотографии женщин. Об этом сообщает издание The Caribbean post.

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По данным журналистов, владельцев салонов красоты и магазинов после объявления шариата заставляют избавляться от изображений с женщинами.

Местные жители используют баллончики с красками для закрашивания на витринах запрещенных фотографий.

"В рамках действия шариата (эманация воли Бога) владельцы ряда салонов красоты в Кабуле убирают фотографии женщин со своих витрин", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Закрашивание фотографий женщин в Кабуле

Как сообщает пользователь From The Afghan Women в своем микроблоге Twitter, женщины из салонов красоты, на витринах которых закрашивают изображения, после объявления шариата борьбы с харамом, прячутся по своим домам.

"Кабул — несколько сотен салонов, и все они уже закрыты. Мужчины продолжают стирать женские фотографии на стенах. Все те женщины, которые работали там и получали доход, сейчас прячутся по домам", — написал он в своем микроблоге.

[ + – ] Закрашивание фотографий женщин в Кабуле

Ранее Фокус сообщал, что на улицах Афганистана практически нет женщин из-за опасения стать жертвами талибов, а продавцы рассказывают о росте продаж паранджей и никабов. Руководство "Талибана" пообещало соблюдать права женщин в условиях шариата, но афганки отказываются выходить на улицы.

Также Фокус рассказывал, что в Кабуле женщины вышли защищать свои права. Небольшая группа женщин пришла к президентскому дворцу требовать у талибов права на образование, работу и участие в политической жизни страны.