У Кабулі таліби змушують підприємців зафарбовувати жіночі фотографії (фото, відео)

Афганські жінки після захоплення країни талібами втратили роботу і стабільний дохід.

У Кабулі після захоплення бойовиками руху "Талібан" продовжують зафарбовувати на вітринах фотографії жінок. Про це повідомляє видання The Caribbean post.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, власників салонів краси і магазинів після оголошення шаріату змушують позбавлятися від зображень з жінками.

Місцеві жителі використовують балончики з фарбами для зафарбовування на вітринах заборонених фотографій.

"У рамках дії шаріату (еманація волі Бога) власники ряду салонів краси в Кабулі прибирають фотографії жінок зі своїх вітрин", — йдеться в підписі до відеоролика.

[ + – ] Зафарбовування фотографій жінок у Кабулі

Як повідомляє користувач From The Afghan Women у своєму мікроблозі Twitter, жінки із салонів краси, на вітринах яких зафарбовують зображення, після оголошення шаріату боротьби з харамом, ховаються по своїх домівках.

"Кабул — кілька сотень салонів, і всі вони вже закриті. Чоловіки продовжують прати жіночі фотографії на стінах. Усі ті жінки, які працювали там і отримували дохід, зараз ховаються по домівках", — написав він у своєму мікроблозі.

[ + – ] Зафарбовування фотографій жінок у Кабулі

Раніше Фокус повідомляв, що на вулицях Афганістану практично немає жінок через побоювання стати жертвами талібів, а продавці розповідають про зростання продажів паранджі і нікабів. Керівництво "Талібану" пообіцяло дотримуватися прав жінок в умовах шаріату, але афганки відмовляються виходити на вулиці.

Також Фокус розповідав, що в Кабулі жінки вийшли захищати свої права. Невелика група жінок прийшла до президентського палацу вимагати в талібів прав на освіту, роботу та участь у політичному житті країни.