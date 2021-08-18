Золото, медь, литий: Талибан теперь контролирует полезные ископаемые на $1 трлн, - CNN

В Афганистане полезные ископаемые были обнаружены еще в 2010 году американскими геологами, но с тех пор массово добывать ресурсы так и не стали.

Афганистан — это одна из беднейших стран мира, но обнаруженные залежи полезных ископаемых в стране оцениваются почти в 1 трлн долларов. Об этом сообщает CNN.

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В 2010 году геологи и военные из США обнаружили залежи полезных ископаемых, таких как железо, медь, золото и литий. Литий — это редкий минерал, который используется при производстве аккумуляторных батарей. В Афганистане может находиться одно из крупнейших в мире залежей лития, которое до сих пор не используется.

Спрос на литий, металлы и кобальт растут из-за массового перехода мировых производителей на "зеленую энергетику", а для этого нужно нарастить их добычу.

[ + – ] Афганский шахтер держит золота, добытый в шахте Кара Заган (2011 год) Фото: CNN

Под контролем Талибана, пишут журналисты, ситуация вряд ли позволит добывать полезные ископаемые западным инвесторам. Из-за проблем с безопасностью, отсутствием инфраструктуры и сильными засухами, ценные ископаемые не удавалось добывать и ранее.

Ситуацией могут воспользоваться Индия, Китай или Пакистан, которые могут наладить сотрудничество с талибами.

На данный момент полезные ископаемые приносят в Афганистан всего 1 миллиард долларов в год. По оценкам старшего научного сотрудника Атлантического совета Мосина Хана, от 30% до 40% этой суммы были выведены коррупционными схемами, а также полевыми командирами и Талибаном, который руководит небольшими горнодобывающими проектами.

[ + – ] Залежи меди в Афганистане Фото: CNN

"Функциональное управление зарождающимся горнодобывающим сектором, вероятно, произойдет через много лет", — предполагает аналитик службы безопасности Verisk Maplecroft Джозеф Паркс.

Он добавил, что если инвестор ранее не вкладывал средства в Афганистан при прозападном правительстве, то сейчас Талибану будет крайне сложно добиться инвестиций. Проблемой на пути к инвестициям могут стать и ограничения США, которые могут быть введены против талибов.

Напомним, в Кабуле предпринимателей заставляют закрашивать женские фотографии на вывесках и рекламе. Также по данным СМИ, армия Афганистана была в разы меньше, чем заявлялось ранее.