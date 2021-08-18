Золото, мідь, літій: Талібан тепер контролює корисні копалини на $1 трлн, — CNN

В Афганістані корисні копалини були виявлені ще у 2010 році американськими геологами, але відтоді масово добувати ресурси так і не стали.

Афганістан — це одна з найбідніших країн світу, але виявлені поклади корисних копалин в країні оцінюються майже в 1 трлн доларів. Про це повідомляє CNN.

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У 2010 році геологи і військові з США виявили поклади корисних копалин, таких як залізо, мідь, золото і літій. Літій — це рідкісний мінерал, який використовується при виробництві акумуляторних батарей. В Афганістані може перебувати одне з найбільших в світі покладів літію, яке досі не використовується.

Попит на літій, метали і кобальт ростуть через масовий перехід світових виробників на "зелену енергетику", а для цього потрібно наростити їх видобуток.

[ + – ] Афганський шахтар тримає золото, видобуте в шахті Кара Заган (2011 рік) Фото: CNN

Під контролем Талібану, пишуть журналісти, ситуація навряд дозволить видобувати корисні копалини західним інвесторам. Через проблеми з безпекою, відсутністю інфраструктури та сильні засухи, цінні копалини не вдавалося добувати і раніше.

Ситуацією можуть скористатися Індія, Китай або Пакистан, які можуть налагодити співпрацю з талібами.

Нині корисні копалини приносять до Афганістану всього 1 мільярд доларів на рік. За оцінками старшого наукового співробітника Атлантичної ради Мосіна Хана, від 30% до 40% цієї суми були виведені корупційними схемами, а також польовими командирами і Талібаном, який керує невеликими гірничодобувними проектами.

[ + – ] Поклади міді в Афганістані Фото: CNN

"Функціональне управління гірничодобувним сектором, що тільки зароджується, ймовірно, відбудеться через багато років", — припускає аналітик служби безпеки Verisk Maplecroft Джозеф Паркс.

Він додав, що якщо інвестор раніше не вкладав кошти в Афганістан при прозахідному уряді, то зараз Талібану буде вкрай складно домогтися інвестицій. Проблемою на шляху до інвестицій можуть стати і обмеження США, які можуть бути введені проти талібів.

Нагадаємо, в Кабулі підприємців змушують зафарбовувати жіночі фотографії на вивісках і рекламі. Також за даними ЗМІ, армія Афганістану була в рази меншою, ніж заявлялося раніше.