Близько 50 тисяч: армія Афганістану була в рази менша, ніж заявлялося, — BBC

На навчання та екіпіровку військових і поліцейських США витратили понад 88 млрд доларів. На думку журналістів, частина цих грошей розкрадалася.

Офіційні дані стверджували, що чисельність афганської армії становить близько 300 тисяч чоловік, але за фактом їхня кількість була в 6 разів меншою. Про це повідомляють джерела програми BBC Newsnight.

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Співрозмовники програми розповіли, що реальна чисельність армії становить близько 50 тисяч військових, на навчання яких витратили мільярди доларів. Один з високопоставлених чиновників розповів журналістам, що саме таку цифру озвучив міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді в червні 2021 року на зустрічі з МЗС Афганістану.

Експерт з міжнародного тероризму Саджан Гоель вважає, що цифра в 50 тисяч військових близька до істини. Точні дані встановити не вдасться, але саме це і могло стати причиною такого швидкого захоплення Кабула і майже всієї території Афганістану. Видання звернулося до Білого дому за коментарем, але вони відмовилися відповідати на це питання.

[ + – ] Військова присутність США в Афганістані Фото: trump-elections

На сили безпеки і поліцію Сполученими штатами було витрачено 88,32 млрд доларів. Якщо армія дійсно складалася з 50 тис. військових, то виділені кошти могли розкрадатися, — вважають журналісти. За оцінками НАТО, чисельність талібів може доходити до 85 тисяч.

На військові операції і проекти в Афганістані Штати витратили близько 822 млрд доларів, без урахування військової бази в Пакистані, яка використовується для операцій.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Байден свідомо проігнорував попередження про наслідки виведення військ з Афганістану. При цьому США заморозили мільярди доларів афганських резервів.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін розбирався, які літаки і вертольоти дісталися бойовикам Талібану.