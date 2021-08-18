Около 50 тысяч: армия Афганистана была в разы меньше, чем заявлялось, - BBC

На обучение и экипировку военных и полицейских США потратили более 88 млрд долларов. По мнению журналистов, часть этих денег разворовывалась.

Официальные данные утверждали, что численность афганской армии составляет около 300 тысяч человек, но по факту их количество было в 6 раз меньше. Об этом сообщают источники программы BBC Newsnight.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Собеседники программы рассказали, что реальная численность армии составляет около 50 тысяч военных, на обучение которых потратили миллиарды долларов. Один из высокопоставленных чиновников рассказал журналистам, что именно такую цифру озвучил министр обороны Афганистана Бисилла Хан Мохаммади в июне 2021 года на встрече с МИД Афганистана.

Эксперт по международному терроризму Саджан Гоэль считает, что цифра в 50 тысяч военных близка к истине. Точные данные установить не удастся, но именно это и могло стать причиной столь быстрого захвата Кабула и почти всей территории Афганистана. Издание обратилось в Белый дом за комментарием, но они отказались отвечать на данный вопрос.

[ + – ] Военное присутсвие США в Афганистане Фото: BBC

На силы безопасности и полицию Соединенными штатами было потрачено 88,32 млрд долларов. Если армия действительно состояла из 50 тыс. военных, то выделенные средства могли разворовываться, — считают журналисты. По оценкам НАТО, численность талибов может доходить до 85 тысяч.

На военные операции и проекты в Афганистане Штаты потратили около 822 млрд долларов, без учета военной базы в Пакистане, используемую для операций.

Напомним, по информации СМИ, Байден сознательно проигнорировал предупреждения о последствиях вывода войск из Афганистана. При этом США заморозили миллиарды долларов афганских резервов.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, какие самолеты и вертолеты достались боевикам Талибана.