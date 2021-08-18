Для поиска военных: Талибы захватили американские биосканеры идентификации (фото)

Боевики, как пишут в СМИ, также получили доступ к базе данных населения Афганистана. Со взломом им могла помочь пакистанская разведка.

Боевикам Талибана удалось захватить американские военные биометрические устройства, которые должны им помочь в поисках афганцев, помогавшим силам коалиции. Об этом сообщили источники изданию The Intercepter.

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По словам представителя из Объединенного командования спецопераций, устройства HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment — Портативное межведомственное оборудование для идентификации личности, — Фокус) были захвачены талибами в ходе наступления на силы безопасности.

HIIDE — это устройства, которые идентифицируют биометрические данные человека:

отпечатки пальцев

радужную оболочку глаза

[ + – ] Принцип действия устройства HIIDE Фото: New Atlas

Также у устройства есть доступ к централизованным базам данных и биографии людей, однако на данный момент остается неизвестным, каким образом талибы получили доступ к базе населения Афганистана. В Пентагоне предполагают, что в этом им могли помочь пакистанцы из Межведомственной разведки, как утверждают журналисты, они тесно сотрудничают с Талибаном.

Американские военные использовали устройства для отслеживания террористов и других повстанцев. Планировалось идентифицировать до 80% всего населения Афганистана.

"HIIDE использовался как инструмент биометрической идентификации, чтобы помочь идентифицировать местных жителей, работающих на коалицию. Мы обрабатывали тысячи людей в день", — рассказал военный подрядчик.

Отметим, что стоимость одного устройства HIIDE составляет около 115 тысяч долларов. В 2022 году на закупку 95 устройств Пентагон может выделить 11 млн долларов.

Напомним, Талибан теперь контролирует залежи полезных ископаемые на 1 трлн долларов. Их обнаружили еще в 2010 году, но их добывать так и не стали.

Также боевики захватили "изрядное количество" американского вооружения: БПЛА, авиацию, а также стрелковое оружие.