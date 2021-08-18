Для пошуку військових: Таліби захопили американські біосканери ідентифікації (фото)
Бойовики, як пишуть в ЗМІ, також отримали доступ до бази даних населення Афганістану. Зі зломом їм могла допомогти пакистанська розвідка.
Бойовикам Талібану вдалося захопити американські військові біометричні пристрої, які повинні їм допомогти у пошуках афганців, що допомагали силам коаліції. Про це повідомили джерела виданню The Intercepter.
За словами представника з Об'єднаного командування спецоперацій, пристрої HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment — Портативне міжвідомче обладнання для ідентифікації особи, — Фокус) були захоплені талібами під час наступу на сили безпеки.
HIIDE — це пристрої, які ідентифікують біометричні дані людини:
- відбитки пальців
- райдужну оболонку ока
Також у пристрою є доступ до централізованих баз даних та біографії людей, однак наразі залишається невідомим, яким чином таліби отримали доступ до бази населення Афганістану. У Пентагоні припускають, що в цьому їм могли допомогти пакистанці з Міжвідомчої розвідки, як стверджують журналісти, вони тісно співпрацюють з Талібаном.
Американські військові використовували пристрої для відстеження терористів та інших повстанців. Планувалося ідентифікувати до 80% всього населення Афганістану.
"HIIDE використовувався як інструмент біометричної ідентифікації, щоб допомогти ідентифікувати місцевих жителів, які працюють на коаліцію. Ми обробляли тисячі людей в день", — розповів військовий підрядник.
Зазначимо, що вартість одного пристрою HIIDE становить близько 115 тисяч доларів. У 2022 році на закупівлю 95 пристроїв Пентагон може виділити 11 млн доларів.
Нагадаємо, Талібан тепер контролює поклади корисних копалини на 1 трлн доларів. Їх виявили ще у 2010 році, але їх добувати так і не стали.
Також бойовики захопили "неабияку кількість" американського озброєння: БПЛА, авіацію, а також стрілецьку зброю.