Для пошуку військових: Таліби захопили американські біосканери ідентифікації (фото)

Бойовики, як пишуть в ЗМІ, також отримали доступ до бази даних населення Афганістану. Зі зломом їм могла допомогти пакистанська розвідка.

Бойовикам Талібану вдалося захопити американські військові біометричні пристрої, які повинні їм допомогти у пошуках афганців, що допомагали силам коаліції. Про це повідомили джерела виданню The Intercepter.

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За словами представника з Об'єднаного командування спецоперацій, пристрої HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment — Портативне міжвідомче обладнання для ідентифікації особи, — Фокус) були захоплені талібами під час наступу на сили безпеки.

HIIDE — це пристрої, які ідентифікують біометричні дані людини:

відбитки пальців

райдужну оболонку ока

[ + – ] Принцип дії пристрою HIIDE Фото: New Atlas

Також у пристрою є доступ до централізованих баз даних та біографії людей, однак наразі залишається невідомим, яким чином таліби отримали доступ до бази населення Афганістану. У Пентагоні припускають, що в цьому їм могли допомогти пакистанці з Міжвідомчої розвідки, як стверджують журналісти, вони тісно співпрацюють з Талібаном.

Американські військові використовували пристрої для відстеження терористів та інших повстанців. Планувалося ідентифікувати до 80% всього населення Афганістану.

"HIIDE використовувався як інструмент біометричної ідентифікації, щоб допомогти ідентифікувати місцевих жителів, які працюють на коаліцію. Ми обробляли тисячі людей в день", — розповів військовий підрядник.

Зазначимо, що вартість одного пристрою HIIDE становить близько 115 тисяч доларів. У 2022 році на закупівлю 95 пристроїв Пентагон може виділити 11 млн доларів.

Нагадаємо, Талібан тепер контролює поклади корисних копалини на 1 трлн доларів. Їх виявили ще у 2010 році, але їх добувати так і не стали.

Також бойовики захопили "неабияку кількість" американського озброєння: БПЛА, авіацію, а також стрілецьку зброю.