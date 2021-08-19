Ракетой по БПЛА: в Беларуси удалось уничтожить беспилотник "Осой" (видео)
"Ракета не прилетает прямо в цель, а взрывается перед ней — дальше куча осколков делает свое дело", — автор о принципе работы комплекса.
На спецучениях в Беларуси по прикрытию площадных объектов от БПЛА удалось уничтожить беспилотник ракетой. Сами учения проходили в мае 2021 года, но сейчас появилось видео поражения цели.
В ходе учений военные Военно-воздушных сил, ПВО, а также перспективные образцы вооружения отрабатывали ряд маневров.
Цель маневров — исследование возможности имеющегося и перспективных образцов вооружения в обнаружении и уничтожении БПЛА и авиамоделей.
"Ракета не прилетает прямо в цель, а взрывается перед ней — дальше куча осколков делает свое дело", — рассказывает автор видео принцип уничтожения БПЛА при помощи комплекса.
"Оса" — зенитно-ракетный комплекс, который находится в эксплуатации с 1971 года. Способна поражать цели на высоте от 10 до 5000 метров, а по дальности от 1,5 до 10,3 км. Стоит на вооружении Беларуси, Украины, России и ряде других стран.
Напомним, в Беларуси разработали замену советскому "Граду" — РСЗО "Шквал".
Отметим, что в Израиле испытали лазерное оружие против БПЛА.