Ракетой по БПЛА: в Беларуси удалось уничтожить беспилотник "Осой" (видео)

"Ракета не прилетает прямо в цель, а взрывается перед ней — дальше куча осколков делает свое дело", — автор о принципе работы комплекса.

На спецучениях в Беларуси по прикрытию площадных объектов от БПЛА удалось уничтожить беспилотник ракетой. Сами учения проходили в мае 2021 года, но сейчас появилось видео поражения цели.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В ходе учений военные Военно-воздушных сил, ПВО, а также перспективные образцы вооружения отрабатывали ряд маневров.

Цель маневров — исследование возможности имеющегося и перспективных образцов вооружения в обнаружении и уничтожении БПЛА и авиамоделей.

"Ракета не прилетает прямо в цель, а взрывается перед ней — дальше куча осколков делает свое дело", — рассказывает автор видео принцип уничтожения БПЛА при помощи комплекса.

"Оса" — зенитно-ракетный комплекс, который находится в эксплуатации с 1971 года. Способна поражать цели на высоте от 10 до 5000 метров, а по дальности от 1,5 до 10,3 км. Стоит на вооружении Беларуси, Украины, России и ряде других стран.

Напомним, в Беларуси разработали замену советскому "Граду" — РСЗО "Шквал".

Отметим, что в Израиле испытали лазерное оружие против БПЛА.