Ракетою по БПЛА: в Білорусі вдалося знищити безпілотник "Осою" (відео)

"Ракета не прилітає прямо в ціль, а вибухає перед нею — далі купа осколків робить свою справу", — автор про принцип роботи комплексу.

На спецнавчаннях у Білорусі з прикриття площинних об'єктів від БПЛА вдалося знищити безпілотник ракетою. Самі навчання відбувалися в травні 2021 року, але зараз з'явилося відео ураження цілі.

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В ході навчань військові Військово-повітряних сил, ППО, а також перспективні зразки озброєння відпрацьовували низку маневрів.

Мета маневрів — дослідження можливості наявних і перспективних зразків озброєння в виявленні і знищенні БПЛА й авіамоделей.

"Ракета не прилітає прямо в ціль, а вибухає перед нею — далі купа осколків робить свою справу", — розповідає автор відео принцип знищення БПЛА за допомогою комплексу.

"Оса" — зенітно-ракетний комплекс, який перебуває в експлуатації з 1971 року. Здатна вражати цілі на висоті від 10 до 5000 метрів, а по дальності від 1,5 до 10,3 км. Стоїть на озброєнні Білорусі, України, Росії та низці інших країн.

Нагадаємо, в Білорусі розробили заміну радянському "Граду" — РСЗВ "Шквал".

Відзначимо, що в Ізраїлі випробували лазерну зброю проти БПЛА.