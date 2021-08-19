Несмотря на "амнистию": талибы "охотятся" на афганцев, сотрудничавших с Западом (фото, видео)

В сети появляются видео, на которых боевики Талибана убивают людей и расстреливают военных. Из-за этого многие вынуждены прятаться.

Боевики Талибана устраивают "охоту на людей", сотрудничавших с Британией, США и НАТО в Афганистане. Об этом сообщает The News York Times, которые получили доклад ООН.

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Несмотря на заявления талибов о всеобъемлющей амнистии, в сети появляются видео с расправами над женщинами, детьми и военными сил безопасности. В отчете указывается, что талибы прислали письмо одному из высокопоставленных сотрудников контртеррористической службы в Афганистане, сотрудничавшего с американцами. В нем указывается, что ему нужно явиться в Комиссию по делам вооруженных сил и разведки в Кабуле. Если он этого не сделает, то с ним и с его семьей будут обращаться по законам шариата.

Боевики могли получить доступ к базе данных людей, сотрудничавших с Западом. Поэтому многие люди вынуждены прятаться.

Одно из видео показывает, как, по информации издания, начальник службы безопасности провинции Бадгис (северо-запад Афганистана) Хаджи Мулла Ачакзай убит из пулемета. Он сдался талибам несколько дней назад.

"Мой дом теперь, вероятно, стал местом их (талибов, — Фокус) ежечасных обысков. Мои дети очень напуганы. В тот момент, когда они стучат в дверь, все дети начинают плакать. Они думают, что их убьют", — говорит один из анонимных источников The Telegraph.

Напомним, талибы дали первую пресс-конференцию, в которой заявили, что в стране будет амнистия для всех, кто был в силах безопасности и прошлом правительстве. Талибы захватили американские биосканеры для идентификации людей.