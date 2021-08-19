Попри "амністію": таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з Заходом (фото, відео)

У мережі з'являються відео, на яких бойовики Талібану вбивають людей і розстрілюють військових. Через це багато хто змушений ховатися.

Бойовики Талібану влаштовують "полювання на людей", які співпрацювали з Британією, США та НАТО в Афганістані. Про це повідомляє The News York Times, які отримали доповідь ООН.

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Незважаючи на заяви талібів про всеосяжну амністію, в мережі з'являються відео з розправами над жінками, дітьми та військовими сил безпеки. У звіті вказується, що таліби надіслали лист одному з високопоставлених співробітників контртерористичної служби в Афганістані, який співпрацював з американцями. У ньому вказується, що йому потрібно з'явитися в Комісію у справах збройних сил і розвідки в Кабулі. Якщо він цього не зробить, то з ним і з його родиною будуть звертатися за законами шаріату.

Бойовики могли отримати доступ до бази даних людей, які співпрацювали з Заходом. Тому багато людей змушені ховатися.

Одне з відео показує, як, за інформацією видання, начальник служби безпеки провінції Бадгис (північний захід Афганістану) Хаджі Мулла Ачакзай убитий з кулемета. Він здався талібам кілька днів тому.

"Мій будинок тепер, ймовірно, став місцем їхніх (талібів, — Фокус) щогодинних обшуків. Мої діти дуже налякані. В той момент, коли вони стукають у двері, всі діти починають плакати. Вони думають, що їх уб'ють", — говорить одне з анонімних джерел The Telegraph.

Нагадаємо, таліби дали першу пресконференцію, в якій заявили, що в країні буде амністія для всіх, хто був в силах безпеки і минулому уряді. Таліби захопили американські біосканери для ідентифікації людей.