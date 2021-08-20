Талибан устроил "охоту" на журналистов: убит родственник сотрудника Deuthsche Welle

Боевики обыскивали один за другим дома в Афганистане. Сообщается об обысках как минимум у трех других сотрудников издания.

На западе Афганистана боевики "Талибана" убили и тяжело ранили родственников журналиста Deutshe Welle. Об этом заявили в самом издании.

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Талибы вели поиски журналиста, который на данный момент уже находится в Германии. Талибы обыскивали каждый дом по очереди, чтобы найти сотрудника издания. В одном из домов они нашли часть семьи журналиста, которые не успели эвакуироваться. Одного из них они убили, а второго — тяжело ранили. Оставшиеся члены семьи скрываются от боевиков и ждут эвакуации.

Генеральный директор издания Петер Лимбург осудил преступление и призвал власти Германии к решительным действиям. Ряд немецких СМИ призвали правительство эвакуировать журналистов из Афганистана.

"Убийство родственника одного из наших сотрудников Талибаном показывает, насколько опасно журналистам и их семьям пребывать в Афганистане сейчас", — сказал гендиректор.

В то же время, по информации издании, в Кабуле и других провинциях талибы целенаправленно разыскивают журналистов. Боевики приходили с обысками как минимум к трем другим сотрудникам DW.

Сообщалось, что в Афганистане талибы выкрали журналиста местного телеканала Ghargasht TV Нематуллу Хемата. А руководителя частной радиостанции Туфана Омара убили. Также двое мужчин, предположительно также талибов, застрелили переводчика Амдадуллу Хамдарда, который писал статьи в немецкую газету Die Zeit. Убийство произошло 2 августа в городе Джелалабад на востоке Афганистана, прямо на улице.

Напомним, талибы два раза угрожали оружием журналистке CNN и съемочной группе. При этом представители талибана не раз заявляли, что они гарантируют свободную работу СМИ.