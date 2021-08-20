Талібан влаштував "полювання" на журналістів: убитий родич співробітника Deuthsche Welle

Бойовики обшукували один за іншим будинки в Афганістані. Повідомляється про обшуки як мінімум у трьох інших співробітників видання.

На заході Афганістану бойовики "Талібану" вбили і важко поранили родичів журналіста Deutshe Welle. Про це заявили в самому виданні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Таліби вели пошуки журналіста, який наразі вже перебуває в Німеччині. Таліби обшукували кожен будинок по черзі, щоб знайти співробітника видання. В одному з будинків вони знайшли частину сім'ї журналіста, яка не встигла евакуюватися. Одного з них вони вбили, а другого — важко поранили. Решта членів сім'ї ховаються від бойовиків і чекають на евакуацію.

Генеральний директор видання Петер Лімбург засудив злочин і закликав владу Німеччини до рішучих дій. Ряд німецьких ЗМІ закликали уряд евакуювати журналістів з Афганістану.

"Убивство родича одного з наших співробітників Талібаном показує, наскільки небезпечно журналістам і їхнім сім'ям перебувати в Афганістані зараз", — сказав гендиректор.

У той же час, за інформацією видання, у Кабулі та інших провінціях таліби цілеспрямовано розшукують журналістів. Бойовики приходили з обшуками як мінімум до трьох інших співробітників DW.

Повідомлялося, що в Афганістані таліби викрали журналіста місцевого телеканалу Ghargasht TV Нематуллу Хемата. А керівника приватної радіостанції Туфана Омара вбили. Також двоє чоловіків, імовірно також талібів, застрелили перекладача Амдадуллу Хамдарда, який писав статті в німецьку газету Die Zeit. Убивство сталося 2 серпня в місті Джелалабад на сході Афганістану, прямо на вулиці.

Нагадаємо, таліби два рази погрожували зброєю журналістці CNN і знімальній групі. При цьому представники Талібану не раз заявляли, що вони гарантують вільну роботу ЗМІ.