Автоматами й пістолетами: знімальній групі CNN погрожували таліби в Кабулі (відео)

Кларіссі Ворд разом зі своєю командою довелося покинути район зйомок. Це вже другий випадок за тиждень, коли журналістам погрожували.

Бойовики Талібану погрожували журналістці Кларіссі Ворд і знімальній команді під час зйомки відеосюжету. Про це повідомляє старший репортер видання Олівер Дарсі в Twitter.

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На кадрах видно, як бойовики Талібану погрожували знімальній групі CNN автоматами Калашникова. Це сталося вчора, 18 серпня. Один з бойовиків демонстративно зняв автомат із запобіжника, проштовхуючись крізь натовп. Знімальній групі довелося покинути район, в якому вони перебували. Ворд сказала, що "таліби трохи незадоволені нами, так що давайте залишимо це місце".

"Ви можете бачити, що деякі з цих бойовиків Талібану просто підстрибують від адреналіну, або я не знаю від чого. Це дуже ризикована ситуація", — розповіла журналістка.

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Пізніше їм сказали прибрати камеру. Оператор це зробив, але камера продовжила зйомку. В один з моментів видно, що на продюсера телеканалу замахнулися гвинтівкою.

Днем раніше таліби хотіли заборонити знімати на свій телефон продюсеру Бренту Свейлсу. Вони погрожували йому пістолетом.

Ситуацію 18 серпня вдалося вирішити, показавши дозвіл на зйомку. А перший епізод допоміг вирішити інший боєць Талібану, який сказав своєму товаришеві по службі, що це журналісти.

Нагадаємо, журналістка Кларисса Ворд після приходу до влади талібів змінила свій одяг. При цьому представники Талібану не раз заявляли, що вони гарантують вільну роботу ЗМІ.

Сьогодні, 19 серпня Талібан проголосив "Ісламський Емірат Афганістану".