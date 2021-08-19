Автоматами и пистолетами: съемочной группе CNN угрожали талибы в Кабуле (видео)

Клариссе Уорд вместе со своей командой пришлось покинуть район съемок. Это уже второй случай за неделю, когда журналистам угрожали.

Боевики Талибана угрожали журналистке Клариссе Уорд и съемочной команде во время съемки видеосюжета. Об этом сообщает старший репортер издания Оливер Дарси в Twitter.

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На кадрах видно как боевики Талибана угрожали съемочной группе CNN автоматами Калашникова. Это произошло вчера, 18 августа. Один из боевиков демонстративно снял автомат с предохранителя, проталкиваясь сквозь толпу. Съемочной группе пришлось покинуть район, в котором они находились. Уорд сказала, что "талибы немного недовольны нами, так что давайте покинем это место".

"Вы можете видеть, что некоторые из этих боевиков Талибана просто подпрыгивают от адреналина, или я не знаю от чего. Это очень рискованная ситуация", — рассказала журналистка.

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Позднее им сказали убрать камеру. Оператор это сделал, но камера продолжила съемку. В один из моментов видно, что на продюсера телеканала замахнулись винтовкой.

Днем ранее талибы хотели запретить снимать на свой телефон продюсеру Бренту Суэйлсу. Они угрожали ему пистолетом.

Ситуацию 18 августа удалось разрешить, показав разрешение на съемку. А первый эпизод помог решить другой боец Талибана, который сказал своему сослуживцу, что это журналисты.

Напомним, журналистка Кларисса Уорд после прихода к власти талибов сменила свою одежду. При этом представители талибана не раз заявляли, что они гарантируют свободную работу СМИ.

Сегодня, 19 августа Талибан провозгласил "Исламский Эмират Афганистана".