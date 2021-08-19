"Изгнаны все империалисты": Талибы издали первую декларацию "Исламского Эмирата Афганистан"

Радикальное движение заявило, что Афганистан стоит на пороге обретения "независимости от американской оккупации", назвав это "божественным благословением".

Радикальное движение "Талибан" издало первую декларацию после захвата власти в Афганистане. Документ приурочен к 102-й годовщине обретения страной независимости. В нем, в частности, говорится о том, что Афганистан "находится на пороге независимости от американской оккупации. Ссылку на декларацию в своем Twitter обнародовал пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид.

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Представитель талибов в своем твите сообщил, что этот документ — это "Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества".

"Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства", — цитирует документ телеканал Euronews,

В декларации также говорится о том, что 102 года назад моджахеды Афганистана "обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления".

Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма", — заявили талибы, добавив, что Афганистан одержал победу не только над Британской империей, но и над СССР "стерев его имя" с карты мира.

Также в документе говорится и о выводе американских войск из страны.

"США с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан", — утверждают авторы декларации.

Резюмируя свое заявление талибы заявили, что "победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия".

День независимости Афганистана отмечается 19 августа — в этот день в 1919 году был подписан англо-афганский договор, в соответствии с которым Великобритания признала независимость государства.

Напомним, 15 августа, на фоне почти завершенного вывода войск США и их партнеров по НАТО, радикальное движение "Талибан" захватило столицу Афганистана Кабул и объявило о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в Объединенные Арабские Эмираты. По данным посла Афганистана в Таджикистане Зохири Агбара, глава государства увез с собой 169 миллионов долларов из казны.

В свою очередь первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех отказался признавать власть талибов и объявил себя законным главой государства.

Фокус разбирался в причинах краха афганской армии и прогнозировал дальнейшее развитие событий.