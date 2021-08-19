"Вигнані всі імперіалісти": Таліби видали першу декларацію "Ісламського Емірату Афганістан"

Радикальний рух заявив, що Афганістан стоїть на порозі набуття "незалежності від американської окупації", назвавши це "божественним благословенням".

Радикальний рух "Талібан" видав першу декларацію після захоплення влади в Афганістані. Документ приурочений до 102-ї річниці здобуття країною незалежності. У ньому, зокрема, йдеться про те, що Афганістан "на порозі незалежності від американської окупації. Посилання на декларацію у своєму Twitter оприлюднив прессекретар" Талібану "Забіхулла Муджахід.

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Представник талібів у своєму твіті повідомив, що цей документ — це "Декларація Ісламського Емірату Афганістан з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування".

"Афганці дуже пишаються тим, що їхня країна сьогодні на порозі незалежності від американської окупації. Це божественне благословення, за яке всі афганці повинні бути вдячні. Ми повинні працювати в єдності і щирості в інтересах ісламської системи в нашій країні, а також в ім'я відновлення і процвітання держави", — цитує документ телеканал Euronews,

У декларації також йдеться про те, що 102 роки тому моджахеди Афганістану "здобули незалежність від британського колоніального панування в результаті вісімдесятирічного опору".

Крах Британської імперії від рук афганських моджахедів вважався найбільшою подією століття, і багато інших приречених націй світу були врятовані від кайданів колоніалізму", — заявили таліби, додавши, що Афганістан здобув перемогу не тільки над Британською імперією, а й над СРСР "стерши його ім'я" з карти світу.

Також у документі йдеться і про виведення американських військ з країни.

"США з тріском зазнали невдачі опору моджахедів і були змушені покинути Афганістан", — стверджують автори декларації.

Резюмуючи свою заяву, таліби заявили, що "перемогли одну за одною три найбільші імперіалістичні держави за три століття".

День незалежності Афганістану відзначається 19 серпня — у цей день у 1919 році був підписаний англо-афганський договір, відповідно до якого Великобританія визнала незалежність держави.

Нагадаємо, 15 серпня, на фоні майже завершеного виведення військ США та їхніх партнерів з НАТО, радикальний рух "Талібан" захопив столицю Афганістану Кабул і оголосив про завершення війни. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни в Об'єднані Арабські Емірати. За даними посла Афганістану в Таджикистані Зохірі Агбара, глава держави повіз із собою 169 мільйонів доларів з казни.

У свою чергу перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех відмовився визнавати владу талібів і оголосив себе законним главою держави.

Фокус розбирався в причинах краху афганської армії і прогнозував подальший розвиток подій.