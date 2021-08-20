"Мы доставим вас домой": Байден о эвакуации американцев из США и выводе войск

Президент США обещает эвакуировать всех, у кого есть американский паспорт. Для этого они договорились с Талибаном, чтобы они не препятствовали приезду в аэропорт Кабула.

Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию о дальнейших действиях Штатов в Афганистане.

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По словам президента, США не знают точного количества американцев, находящихся в стране, но они эвакуируют всех, кто доберется до аэропорта Кабула. На данный момент эвакуировано 5700 человек, из них 169 людей, которые перебрались через стену заграждения аэропорта.

Также Соединенные штаты заключили соглашение с Талибаном, чтобы они пропускали всех людей с американскими паспортами к аэропорту.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Любой американец, который захочет приехать домой, мы доставим вас домой… Прошедшая неделя была душераздирающей. Мы видели душераздирающие изображения людей, которые в панике действуют из-за чистого отчаяния. Вы знаете, это совершенно понятно. Они напуганы. Им страшно. Неизвестно, что будет дальше", — говорит Байден, добавляя, что в ближайшие часы в Кабул прибудет еще тысяча американских военных для безопасности.

При этом Штаты пригрозили Талибану на "быстрый и решительный ответ", если они попытаются напасть на американцев. Байден добавил, что США — единственная страна в мире, которая способна совершать подобные воздушные перевозки на другой конец света.

После завершения эвакуации, американские военные будут выведены из Афганистана.

Напомним, ранее Джо Байден назвал оставшиеся задачи США в Афганистане. При этом по данным СМИ, в аэропорту Кабула погибло 12 человек при попытках улететь из Афганистана.