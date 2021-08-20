В аэропорту Кабула 12 человек погибли при попытках улететь из страны (видео)

Смерть людей наступила или в результате стрельбы со стороны талибов, или из-за давки. Радикалы призвали тех, кто все еще около аэропорта, разойтись по домам.

Около 12 человек были убиты или погибли сами в результате давки в аэропорту Кабула. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц как "Талибана", так и НАТО.

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Речь идет не о гибели этого числа людей за сутки, а за число людей, которые погибли с момента захвата афганской столицы в воскресенье.

Официальный представитель "Талибана" подтвердил факт такого числа смертей. Он также призвал всех тех, кто до сего дня находится в кабульском аэропорту, вернуться в свои дома в том случае, если права уехать из страны у них нет.

"Мы не хотим никого обидеть в аэропорту", ​​- сказал официальный представитель "Талибана", заявил неназванный представитель.

При этом талибы уже издали первую декларацию "Исламского эмирата Афганистан" после захвата контроля над страной. В документе говорится, что Афганистан "находится на пороге независимости от американской оккупации". В декларации также говорится о том, что 102 года назад моджахеды Афганистана "обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления".

Следует напомнить, что 15 августа, на фоне почти завершенного вывода войск НАТО (в частности, США), исламисты "Талибаа" захватило столицу Афганистана Кабул и объявило о завершении войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны в Объединенные Арабские Эмираты. По данным посла Афганистана в Таджикистане Зохири Агбара, глава государства увез с собой 169 миллионов долларов из казны.