В аеропорту Кабула 12 людей загинули при спробах полетіти з країни (відео)

Смерть людей настала або в результаті стрілянини з боку талібів, або через тисняву. Радикали закликали тих, хто все ще біля аеропорту, розійтися по домівках.

Близько 12 осіб було вбито або загинули самі в результаті тисняви в аеропорту Кабула. Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб як "Талібану", так і НАТО.

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Йдеться не про загибель цієї кількості людей за добу, а за кількість людей, які загинули з моменту захоплення афганської столиці в неділю.

Офіційний представник "Талібану" підтвердив факт такого числа смертей. Він також закликав усіх тих, хто до цього дня знаходиться в кабульському аеропорту, повернутися в свої будинки у тому випадку, якщо права виїхати з країни у них немає.

"Ми не хочемо нікого образити в аеропорту", — сказав офіційний представник "Талібану", заявив неназваний представник.

При цьому таліби вже видали першу декларацію "Ісламського емірату Афганістан" після захоплення контролю над країною. У документі йдеться, що Афганістан "знаходиться на порозі незалежності від американської окупації". У декларації також йдеться про те, що 102 роки тому моджахеди Афганістану "здобули незалежність від британського колоніального панування в результаті вісімдесятирічного опору".

Слід нагадати, що 15 серпня, на тлі майже завершеного виведення військ НАТО (зокрема, США), ісламісти "Талібан" захопили столицю Афганістану Кабул і оголосили про завершення війни. Президент Ашраф Гані втік з країни в Об'єднані Арабські Емірати. За даними посла Афганістану в Таджикистані Захіра Агбара, глава держави повіз із собою 169 мільйонів доларів з казни.