"Ми доставимо вас додому": Байден про евакуацію американців із США і виведення військ

Президент США обіцяє евакуювати всіх, у кого є американський паспорт. Для цього вони домовилися з Талібаном, щоб вони не перешкоджали приїзду в аеропорт Кабула.

Президент США Джо Байден дав пресконференцію про подальші дії Штатів в Афганістані.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами президента, США не знають точної кількості американців, які перебувають у країні, але вони евакуюють усіх, хто добереться до аеропорту Кабула. Наразі евакуйовано 5700 чоловік, з них 169 людей, які перебралися через стіну загородження аеропорту.

Також Сполучені штати уклали угоду з Талібаном, щоб вони пропускали всіх людей з американськими паспортами до аеропорту.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Будь-який американець, який захоче приїхати додому, ми доставимо вас додому ... Минулий тиждень був несамовитим. Ми бачили неймовірні зображення людей, які в паніці діють від чистого відчаю. Ви знаєте, це абсолютно зрозуміло. Вони налякані. Їм страшно. Не відомо, що буде далі ", — говорить Байден, додаючи, що в найближчі години в Кабул прибуде ще тисяча американських військових для безпеки.

При цьому Штати пригрозили Талібану "швидкою і рішучою відповіддю", якщо вони спробують напасти на американців. Байден додав, що США — єдина країна у світі, яка здатна здійснювати подібні повітряні перевезення на інший кінець світу.

Після завершення евакуації американські військові будуть виведені з Афганістану.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав завдання США в Афганістані. При цьому, за даними ЗМІ, в аеропорту Кабула загинуло 12 осіб при спробах полетіти з Афганістану.