"410-й завод гражданской авиации" завален контрактами: сейчас там ремонтируют шесть самолетов
На предприятии находятся три самолета украинских заказчиков и три — иностранных. Вскоре из-за границы прибудет еще несколько.
Авиаремонтники "410-го завода гражданской авиации", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", имеют большое количество заказов как от украинских, так и от зарубежных заказчиков. Как рассказал "Оборонно-промышленному курьеру" генеральный директор госпредприятия "Александр Пащенко", сейчас "410-й" восстанавливает для Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба учебный самолет для подготовки штурманов Ан-26Ш.
"Летные испытания должны пройти до конца года, а передача самолета состоится уже в следующем году", — сообщил мужчина.
Пащенко отметил, что также сегодня в рамках оборонного заказа ремонтируются два борта Ан-26 для авиации Военно-морских сил Украины.
Что касается заграничных заказов, то они в отыгрывают в загрузке предприятия весьма существенную роль. На сегодняшний день выполняется восстановление летной годности и капремонт болгарского самолета Ан-30 с последующей его модернизацией. В конце 2021 года его вернут заказчикам.
Также два транспортных самолета Ан-74 Авиационной службы Казахстана и Нацгвардии Казахстана уже находятся на заводе для ремонта. В этом году ожидается прибытие из постсоветской страны еще одного борта.
"Также мы обсуждали программу полного сопровождения их самолетов на 2023-2024 годы. Это Военно-воздушные силы Казахстана, Национальная гвардия и Комитет национальной безопасности. Мы готовы работать с этими структурами по всему спектру сервиса и технической поддержки имеющегося у них авиационного парка", — отметил Пащенко.
Гендиректор предприятия утверждает, что недавнее восстановление трех самолетов из Шри-Ланки — Ан-32Б — было высоко оценено заказчиком, потому в скором времени из этой страны прибудет еще один транспортный самолет.
"В ближайшее время получим еще и четвертый борт (Ан-32Б) для проведения работ в интересах этого заказчика (ВВС Шри-Ланки). Тем более этот четвертый борт является самым тяжелым по техническому состоянию", — рассказал руководитель госпредприятия.
Также завод заключил соглашение с Бангладешем на обслуживание трех аналогичных самолетов. В Украине их ждут в 2022-2023 годах.
Ранее сообщалось, что госкомпания "Укрспецэкспорт" подписал контракт на ремонт и модернизацию самолета-заправщика Ил-78 Военно-воздушных сил Пакистана. Для "Укрспецэкспорта" это будет уже второй борт, который пройдет ремонтные работы на украинских предприятиях. Прошлый самолет был отремонтирован в 2020 году.