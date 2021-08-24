"410-й завод гражданской авиации" завален контрактами: сейчас там ремонтируют шесть самолетов

На предприятии находятся три самолета украинских заказчиков и три — иностранных. Вскоре из-за границы прибудет еще несколько.

Авиаремонтники "410-го завода гражданской авиации", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", имеют большое количество заказов как от украинских, так и от зарубежных заказчиков. Как рассказал "Оборонно-промышленному курьеру" генеральный директор госпредприятия "Александр Пащенко", сейчас "410-й" восстанавливает для Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба учебный самолет для подготовки штурманов Ан-26Ш.

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"Летные испытания должны пройти до конца года, а передача самолета состоится уже в следующем году", — сообщил мужчина.

Пащенко отметил, что также сегодня в рамках оборонного заказа ремонтируются два борта Ан-26 для авиации Военно-морских сил Украины.

Фото: Defense Express

Что касается заграничных заказов, то они в отыгрывают в загрузке предприятия весьма существенную роль. На сегодняшний день выполняется восстановление летной годности и капремонт болгарского самолета Ан-30 с последующей его модернизацией. В конце 2021 года его вернут заказчикам.

Также два транспортных самолета Ан-74 Авиационной службы Казахстана и Нацгвардии Казахстана уже находятся на заводе для ремонта. В этом году ожидается прибытие из постсоветской страны еще одного борта.

Фото: Defense Express

"Также мы обсуждали программу полного сопровождения их самолетов на 2023-2024 годы. Это Военно-воздушные силы Казахстана, Национальная гвардия и Комитет национальной безопасности. Мы готовы работать с этими структурами по всему спектру сервиса и технической поддержки имеющегося у них авиационного парка", — отметил Пащенко.

Гендиректор предприятия утверждает, что недавнее восстановление трех самолетов из Шри-Ланки — Ан-32Б — было высоко оценено заказчиком, потому в скором времени из этой страны прибудет еще один транспортный самолет.

"В ближайшее время получим еще и четвертый борт (Ан-32Б) для проведения работ в интересах этого заказчика (ВВС Шри-Ланки). Тем более этот четвертый борт является самым тяжелым по техническому состоянию", — рассказал руководитель госпредприятия.

Также завод заключил соглашение с Бангладешем на обслуживание трех аналогичных самолетов. В Украине их ждут в 2022-2023 годах.

Ранее сообщалось, что госкомпания "Укрспецэкспорт" подписал контракт на ремонт и модернизацию самолета-заправщика Ил-78 Военно-воздушных сил Пакистана. Для "Укрспецэкспорта" это будет уже второй борт, который пройдет ремонтные работы на украинских предприятиях. Прошлый самолет был отремонтирован в 2020 году.