"410-й завод цивільної авіації" завалений контрактами: зараз там ремонтують шість літаків

На підприємстві знаходяться три літаки українських замовників і три — іноземних. Незабаром з-за кордону прибуде ще кілька.

Авіаремонтники "410-го заводу цивільної авіації", який є частиною державного концерну "Укроборонпром", мають велику кількість замовлень як від українських, так і від зарубіжних замовників. Як розповів "Оборонно-промисловому кур'єру" генеральний директор держпідприємства "Олександр Пащенко", зараз "410-й" відновлює для Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба навчальний літак для підготовки штурманів Ан-26Ш.

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"Льотні випробування повинні пройти до кінця року, а передача літака відбудеться вже в наступному році", — повідомив чоловік.

Пащенко зазначив, що також сьогодні в рамках оборонного замовлення ремонтуються два борти Ан-26 для авіації Військово-морських сил України.

Фото: Defense Express

Що стосується закордонних замовлень, то вони в відіграють в завантаженні підприємства дуже істотну роль. На сьогоднішній день виконується відновлення льотної придатності і капремонт болгарського літака Ан-30 з подальшою його модернізацією. В кінці 2021 року його повернуть замовникам.

Також два транспортні літаки Ан-74 Авіаційної служби Казахстану і Нацгвардії Казахстану вже знаходяться на заводі для ремонту. Цього року очікується прибуття з пострадянської країни ще одного борту.

Фото: Defense Express

"Також ми обговорювали програму повного супроводу їх літаків на 2023-2024 роки. Це Військово-повітряні сили Казахстану, Національна гвардія і Комітет національної безпеки. Ми готові працювати з цими структурами по всьому спектру сервісу і технічної підтримки наявного у них авіаційного парку", — зазначив Пащенко.

Гендиректор підприємства стверджує, що недавнє відновлення трьох літаків з Шрі-Ланки — Ан-32Б — було високо оцінено замовником, тому незабаром з цієї країни прибуде ще один транспортний літак.

"Найближчим часом отримаємо ще й четвертий борт (Ан-32Б) для проведення робіт в інтересах цього замовника (ВПС Шрі-Ланки). Тим більше цей четвертий борт є найважчим за технічним станом", — розповів керівник держпідприємства.

Також завод уклав угоду з Бангладешем на обслуговування трьох аналогічних літаків. В Україні їх чекають в 2022-2023 роках.

Раніше повідомлялося, що держкомпанія "Укрспецекспорт" підписав контракт на ремонт і модернізацію літака-заправника Іл-78 Військово-повітряних сил Пакистану. Для "Укрспецекспорту" це буде вже другий борт, який пройде ремонтні роботи на українських підприємствах. Минулий літак був відремонтований в 2020 році.