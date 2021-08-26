Армия Китая испытала баллистическую ракету DF-15B с дальностью до 800 км (видео)
Боевые запуски DF-15 проходили в пустынной местности на северо-западе Китая. Модернизация ракет позволяет НОАК поражать базы США на острове Окинава.
Ракетные войска Китая провели успешные испытания обновленной баллистической ракеты малой дальности (БРМД) с дальностью стрельбы до 800 километров. Об этом пишет издание Janes.
Успешные испытания модернизированной ракеты Dong Feng 15 прошли 21 августа.
По данным Центрального телевидения Китая, боевые запуски DF-15 проходили в пустынной местности на северо-западе Поднебесной.
Модернизированные ракеты Dong Feng 15, как сообщают журналисты, пролетели сотни километров. Испытания проводили бойцы 1-й бригады ракетных войск НОАК (Национально-освободительная армия Китая — ред.), а вооружение к месту запуска доставили на четырехколесных транспортерах-установщиках.
Издание отмечает, что дальность стрельбы DF-15 частично зависит от массы носимой боеголовки и может достигать 800 км. Улучшенная автоматизация сокращает время подготовки баллистической ракеты к запуску и существенно уменьшает количество необходимого персонала для обслуживания вооружения.
На кадрах запусков видно, что боеголовка оснащена управляющими ребрами для корректировки баллистической траектории в терминальной фазе. По оценке журналистов Janes, китайские военные испытывали обновленную DF-15B, оснащенную спутниковой системой навигации, лазерным дальномером и активным радиолокационным радаром.
Издание DefenceUa напоминает, что серийное производство ракет DF-15B стартовало еще в 1989 году. Предыдущие версии имели дальность стрельбы до 600 километров, а после модернизации НОАК новыми ракетами может поражать военные базы США, расположенные на острове Окинава.
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