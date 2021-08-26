Армия Китая испытала баллистическую ракету DF-15B с дальностью до 800 км (видео)

Боевые запуски DF-15 проходили в пустынной местности на северо-западе Китая. Модернизация ракет позволяет НОАК поражать базы США на острове Окинава.

Ракетные войска Китая провели успешные испытания обновленной баллистической ракеты малой дальности (БРМД) с дальностью стрельбы до 800 километров. Об этом пишет издание Janes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Успешные испытания модернизированной ракеты Dong Feng 15 прошли 21 августа.

По данным Центрального телевидения Китая, боевые запуски DF-15 проходили в пустынной местности на северо-западе Поднебесной.

Модернизированные ракеты Dong Feng 15, как сообщают журналисты, пролетели сотни километров. Испытания проводили бойцы 1-й бригады ракетных войск НОАК (Национально-освободительная армия Китая — ред.), а вооружение к месту запуска доставили на четырехколесных транспортерах-установщиках.

Издание отмечает, что дальность стрельбы DF-15 частично зависит от массы носимой боеголовки и может достигать 800 км. Улучшенная автоматизация сокращает время подготовки баллистической ракеты к запуску и существенно уменьшает количество необходимого персонала для обслуживания вооружения.

На кадрах запусков видно, что боеголовка оснащена управляющими ребрами для корректировки баллистической траектории в терминальной фазе. По оценке журналистов Janes, китайские военные испытывали обновленную DF-15B, оснащенную спутниковой системой навигации, лазерным дальномером и активным радиолокационным радаром.

Издание DefenceUa напоминает, что серийное производство ракет DF-15B стартовало еще в 1989 году. Предыдущие версии имели дальность стрельбы до 600 километров, а после модернизации НОАК новыми ракетами может поражать военные базы США, расположенные на острове Окинава.

[ + – ] Испытания баллистической ракеты DF-15B в Китае

Ранее Фокус в своей статье разбирался, сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая на фоне нерешительности США.

Также Фокус сообщал, что Китай развернул в Тибете свою версию ПТРК HJ-12. Китайский аналог противотанкового комплекса Javelin может пробивать броню до 1100 мм и поражать боевые цели на дистанции в 3500-4000 метров.