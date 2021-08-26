Армія Китаю випробувала балістичну ракету DF-15B з дальністю до 800 км (відео)

Бойові запуски DF-15 проходили в пустельній місцевості на північному заході Китаю. Модернізація ракет дозволяє НВАК уражати бази США на острові Окінава.

Ракетні війська Китаю провели успішні випробування оновленої балістичної ракети малої дальності (БРМД) з дальністю стрільби до 800 кілометрів. Про це пише видання Janes.

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Успішні випробування модернізованої ракети Dong Feng 15 пройшли 21 серпня.

За даними Центрального телебачення Китаю, бойові запуски DF-15 проходили в пустельній місцевості на північному заході Піднебесної.

Модернізовані ракети Dong Feng 15, як повідомляють журналісти, пролетіли сотні кілометрів. Випробування проводили бійці 1-ї бригади ракетних військ НВАК (Національно-визвольна армія Китаю — ред.), а озброєння до місця запуску доставили на чотириколісних транспортерах-установниках.

Видання зазначає, що дальність стрільби DF-15 частково залежить від маси переносної боєголовки і може сягати 800 км. Покращена автоматизація скорочує час підготовки балістичної ракети до запуску й істотно зменшує кількість необхідного персоналу для обслуговування озброєння.

На кадрах запусків видно, що боєголовка оснащена ребрами, що керують, для коригування балістичної траєкторії в термінальній фазі. За оцінкою журналістів Janes, китайські військові відчували оновлену DF-15B, оснащену супутниковою системою навігації, лазерним далекоміром та активним радіолокаційним радаром.

Видання DefenceUa нагадує, що серійне виробництво ракет DF-15B стартувало ще в 1989 році. Попередні версії мали дальність стрільби до 600 кілометрів, а після модернізації НВАК новими ракетами може уражати військові бази США, розташовані на острові Окінава.

[ + – ] Випробування балістичної ракети DF-15B в Китаї

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