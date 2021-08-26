Российские солдаты второй год подряд не смогли поразить цель управляемыми ракетами (видео)

В этот раз провальные пуски ракет проводились при помощи ПТРК "Корнет", который в России считают одним из лучших в мире.

Российские военные показали один из худших результатов при стрельбе из новейшего противотанкового ракетного комплекса "Корнет". В ходе демонстрации ПТРК на форуме "Армия-2021" бойцам при трех выстрелах из ПТРК удалось поразить цель лишь один раз. Трансляцию стрельб вел YouTube-канал Минобороны РФ 24 августа.

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Как сообщает информационное агентство РИА "Новости", ПТРК "Корнет" является одним из лучших в мире и способен уничтожать технику противника на дистанции до 10 километров. Комплекс относится к поколению 2+.

В ходе недавней демонстрации военные выстрелили управляемыми ракетами из боевого модуля "Бережок" на БМП-2. Первая ракета лишь слегка зацепила танк противника хвостом, вторая пролетела мимо ближней цели и попала в дальнюю, а третья вовсе не смогла поразить ближайшую мишень и попала в землю. Примечательно, что стрельбы из ПТРК проводились на дистанции, которая была в три раза меньше максимальной — 3 300 метров.

[ + – ] Пуск ракет "Корнет" из БМП-2. Смотреть с 17:11

На данный момент неизвестно, по каким причинам российские военные показали плохой результат. Тем не менее, похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году на форуме "Армия-2020". Тогда управляемые ракеты, выпущенные из танка Т-90 поразили цель всего один раз из трех.

[ + – ] Неудачный пуск российских ракет в 2020 году. Смотреть с 27:22

Тем временем недавно украинские военные успешно провели учения, в ходе которых уничтожили цели в виде российских танков Т-72.

Ранее французская компания Nexter показала, как самоходные артиллерийские установки Caesar могут уничтожать российскую военную технику.