Російські солдати другий рік поспіль не змогли уразити ціль керованими ракетами (відео)

Цього разу провальні пуски ракет проводилися за допомогою ПТРК "Корнет", який в Росії вважають одним із кращих у світі.

Російські військові показали один із найгірших результатів у процесі стрільби з новітнього протитанкового ракетного комплексу "Корнет". Під час демонстрації ПТРК на форумі "Армія-2021" бійцям при трьох пострілах із ПТРК вдалося уразити ціль лише один раз. Трансляцію стрільб вів YouTube-канал Міноборони РФ 24 серпня.

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Як повідомляє інформаційне агентство РІА "Новини", ПТРК "Корнет" є одним із кращих у світі та здатний знищувати техніку противника на дистанції до 10 кілометрів. Комплекс належить до покоління 2+.

У процесі нещодавньої демонстрації військові вистрілили керованими ракетами з бойового модуля "Бережок" на БМП-2. Перша ракета лише злегка зачепила танк супротивника хвостом, друга пролетіла повз ближню мету і потрапила в далеку, а третя зовсім не змогла уразити найближчу мету й потрапила в землю. Варто зазначити, що стрільби з ПТРК проводилися на дистанції, яка була втричі меншою, ніж максимальна — 3 300 метрів.

[ + – ] Пуск ракет "Корнет" із БМП-2. Дивитися із 17:11

Наразі невідомо, з яких причин російські військові показали поганий результат. Проте, схожа ситуація спостерігалася і в минулому році на форумі "Армія-2020". Тоді керовані ракети, випущені з танка Т-90 уразили ціль всього один раз із трьох.

[ + – ] Невдалий запуск російських ракет у 2020 році. Дивитися з 27:22

Тим часом нещодавно українські військові успішно провели навчання, в процесі яких знищили цілі у вигляді російських танків Т-72.

Раніше французька компанія Nexter показала, як самохідні артилерійські установки Caesar можуть знищувати російську військову техніку.