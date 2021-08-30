"Демократию нельзя навязать": Макрон о захвате власти талибами в Афганистане

Французский президент считает, что вторгаясь в суверенное государство с оружием, его нужно строить в сотрудничестве с этой страной.

Президент Франции Эманнуэль Макрон в эфире телеканала TF1 заявил, что ввод, а затем вывод войск из Афганистана показывает, что демократию нельзя навязать извне.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам французского лидера, ситуация в таких странах как Ирак, Ливия и Афганистан должна преподнести урок, что демократию невозможно навязать.

"Когда мы вмешиваемся, мы должны это делать вместе с суверенным государством. Суверенное государство не создается силой оружия", — утверждает президент.

Он также добавил, что переговоры Франции с Талибаном не говорит об их признании. С 28 августа начаты переговоры по поводу гуманитарных целей на территории Афганистана для продолжения целевой эвакуации граждан. Предполагается создания безопасных гуманитарных зон в Афганистане.

Талибан уже опроверг предложение Макрона. По словам представителя катарского офиса Талибана Сохаила Шахина, в этом нет необходимости.

"В этом нет необходимости. Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании? … Каждый афганец в любом случае сможет выехать за границу после 31 августа, если того пожелает", — утверждает Шахин.

Напомним, в ближайшие дни Кабулу грозит новый теракт. По информации Белого дома, ИГИЛ может атаковать другие цели. После 31 августа американские военные покинут Афганистан.

Турция, управлявшая аэропортом, уже начала вывод своих войск.