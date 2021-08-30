"Демократію не можна нав'язати": Макрон про захоплення влади талібами в Афганістані

Французький президент вважає, що втручаючись у суверенну державу зі зброєю, її потрібно будувати у співпраці з цією країною.

Президент Франції Еманнюель Макрон в ефірі телеканалу TF1 заявив, що введення, а потім виведення військ з Афганістану показує, що демократію не можна нав'язати ззовні.

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За словами французького лідера, ситуація в таких країнах як Ірак, Лівія та Афганістан повинна показати, що демократію неможливо нав'язати.

"Коли ми втручаємося, ми повинні це робити разом із суверенною державою. Суверенна держава не створюється силою зброї", — стверджує президент.

Він також додав, що переговори Франції з Талібаном не говорить про їх визнання. З 28 серпня розпочаті переговори з приводу гуманітарних цілей на території Афганістану для продовження цільової евакуації громадян. Передбачається створення безпечних гуманітарних зон в Афганістані.

Талібан уже спростував пропозицію Макрона. За словами представника катарського офісу Талібану Соха Шахіна, в цьому немає необхідності.

"У цьому немає необхідності. Чи можемо ми створити таку зону у Франції або Великобританії?... Кожен афганець в будь-якому випадку зможе виїхати за кордон після 31 серпня, якщо того захоче", — стверджує Шахін.

Нагадаємо, в найближчі дні Кабулу загрожує новий теракт. За інформацією Білого дому, ІДІЛ може атакувати інші цілі. Після 31 серпня американські військові покинуть Афганістан.

Туреччина, яка керувала аеропортом, уже почала виведення своїх військ.