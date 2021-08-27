"Після успішного виконання завдань": Туреччина виводить війська з аеропорту в Кабулі

У свою чергу Талібан запитує в турецького уряду допомогу в управлінні аеропортом, чим займалися військові останні 6 років в Афганістані.

Турецьке Міністерство оборони почало виведення російських військових, які охороняли й управляли аеропортом Кабула в Афганістані. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.

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Як заявили у відомстві, евакуація військових займе близько 36 годин, про неї було заявлено 25 серпня. Перший літак вилетів з Кабула в той же день, 25 серпня.

"Бійці Збройних сил повертаються на батьківщину після успішного виконання завдань", — заявили в Міноборони.

При цьому повідомляється, що Талібан запросив у турецької влади підтримки у функціонуванні аеропорту після виведення іноземних військ. Як повідомив Реджеп Ердоган, рішення ще не прийнято.

"Талібан подав запит щодо роботи кабульського аеропорту. Вони кажуть: "Ми організуємо безпеку і ви зможете ним керувати". Але ми ще не прийняли рішення, оскільки завжди є ймовірність смерті там (в аеропорту, — Фокус) тощо", — розповів турецький президент.

Турецькі військові перебували в Афганістані з 2002 року і брали участь у військових операціях, але останні 6 років місія полягала в охороні й управлінні аеропортом Кабула. Цим займалися близько 500 бійців ЗС Туреччини.

Нагадаємо, 30 липня в Туреччині заявили, що вони не братимуть участі у військових операціях в Афганістані.

Учора, 27 серпня в аеропорту Кабула сталася низка вибухів, кількість жертв перевищила 100 осіб. У результаті вибухів загинули 10 американських військових.