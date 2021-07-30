"Тільки самооборона": Туреччина не буде брати участь у військових операціях в Афганістані

Турецькі військові за 20 років своєї присутності в Афганістані останні 6 займаються охороною та управлінням столичного аеропорту.

Збройні сили Туреччини, якщо вони збережуть свою присутність в Афганістані, не братимуть участі у військовій місії. Їхня участь обмежиться охороною об'єктів у столиці. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

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За словами представника Міноборони Пинар Кари, турецькі військові перебувають в Афганістані вже 20 років, а останні 6 років вони займаються тільки охороною та управлінням аеропорту в Кабулі, столиці країни. Туреччина готова продовжувати місію управління аеропортом і після виведення військ США та НАТО з країни.

"Обговорення технічного характеру з питання вкладу США та інших країн в це питання тривають. Будь-які домовленості щдо цього можливі лише за дотримання всіх умов", — говорить Кара.

Вона додала, що через атаки талібів і погіршення гуманітарної ситуації в Афганістані формуються нові потоки біженців у напрямку Туреччини. Тому до кордону Ірану перекинуті додаткові сили для запобігання потоку нелегальних мігрантів.

Наразі для охорони аеропорту залучено близько 500 турецьких солдатів. Раніше таліби загрожували турецьким військовим, заявляючи, що їх будуть сприймати як загарбників.

Нагадаємо, у США заявили, що якщо Талібан захопить владу, то Афганістан стане "державою-ізгоєм". Заява зроблена на тлі візиту талібанської делегації в Китай.

Відзначимо, що США вже вивели 95% своїх військ із Афганістану.