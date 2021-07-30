"Только самооборона": Турция не будет принимать участие в военных операциях в Афганистане

Турецкие военные за 20 лет своего присутствия в Афганистане последние 6 занимаются охраной и управлением столичного аэропорта.

Вооруженные силы Турции, если они сохранят свое присутствие в Афганистане, не будут принимать участие в военной миссии. Их участие ограничится охраной объектов в столице. Об этом сообщает информагенство Anadolu.

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По словам представителя Минобороны Пынар Кары, турецкие военные находятся в Афганистане уже 20 лет, а последние 6 лет они занимаются только охраной и управлением аэропорта в Кабуле, столице страны. Турция готова продолжать миссию управления аэропортом и после вывода войск США и НАТО из страны.

"Обсуждения технического характера по вопросу вклада США и других стран в этот вопрос продолжаются. Любые договоренности по данному вопросу возможны лишь при соблюдении всех условий", — говорит Кара.

Она добавила, что из-за атак талибов и ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане формируются новые потоки беженцев по направлению в Турции. Поэтому к границе Ирана переброшены дополнительные силы для предотвращения потока нелегальных мигрантов.

На данный момент для охраны аэропорта привлечено около 500 турецких солдат. Ранее талибы угрожали турецким военным, заявляя, что их будут воспринимать как захватчиков.

Напомним, в США заявили, что если Талибан захватит власть, то Афганистан станет "государством-изгоем". Заявление сделано на фоне визита талибанской делегации в Китай.

Отметим, что США уже вывели 95% своих войск из Афганистана.