"После успешного выполнения задач": Турция выводит войска из аэропорта в Кабуле

В свою очередь Талибан запрашивает у турецкого правительства помощь в управлении аэропортом, чем и занимались военные последние 6 лет в Афганистане.

Турецкое Министерство обороны начала выводить своих военных, которые охраняли и управляли аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

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Как заявили в ведомстве, эвакуация военные займет около 36 часов, о ней было заявлено 25 августа. Первый самолет вылетел из Кабула в тот же день, 25 августа.

"Бойцы Вооруженных сил возвращаются на родину после успешного выполнения заданий", — заявили в Минобороны.

При этом сообщается, что Талибан запросил у турецких властей поддержки в функционировании аэропорта после вывода иностранных войск. Как сообщил Реджеп Эрдоган, решение еще не принято.

"Талибан подал запрос касательно работы кабульского аэропорта. Они говорят: "Мы обеспечим безопасность и вы сможете им управлять". Но мы еще не приняли решения, поскольку всегда есть вероятность смерти там (в аэропорту, — Фокус) и тому подобное", — рассказал турецкий президент.

Турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года и брали участие в военных операциях, но последние 6 лет миссия заключалась в охране и управлении аэропортом Кабула. Этим занималось около 500 бойцов ВС Турции.

Напомним, 30 июля в Турции заявили, что они не будут принимать участие в военных операциях в Афганистане.

Вчера, 27 августа в аэропорту Кабула произошел ряд взрывов, количество жертв превысило 100 человек. В результате взрывов погибли 10 американских военных.