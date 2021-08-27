"После успешного выполнения задач": Турция выводит войска из аэропорта в Кабуле
В свою очередь Талибан запрашивает у турецкого правительства помощь в управлении аэропортом, чем и занимались военные последние 6 лет в Афганистане.
Турецкое Министерство обороны начала выводить своих военных, которые охраняли и управляли аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.
Как заявили в ведомстве, эвакуация военные займет около 36 часов, о ней было заявлено 25 августа. Первый самолет вылетел из Кабула в тот же день, 25 августа.
"Бойцы Вооруженных сил возвращаются на родину после успешного выполнения заданий", — заявили в Минобороны.
При этом сообщается, что Талибан запросил у турецких властей поддержки в функционировании аэропорта после вывода иностранных войск. Как сообщил Реджеп Эрдоган, решение еще не принято.
"Талибан подал запрос касательно работы кабульского аэропорта. Они говорят: "Мы обеспечим безопасность и вы сможете им управлять". Но мы еще не приняли решения, поскольку всегда есть вероятность смерти там (в аэропорту, — Фокус) и тому подобное", — рассказал турецкий президент.
Турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года и брали участие в военных операциях, но последние 6 лет миссия заключалась в охране и управлении аэропортом Кабула. Этим занималось около 500 бойцов ВС Турции.
Напомним, 30 июля в Турции заявили, что они не будут принимать участие в военных операциях в Афганистане.
Вчера, 27 августа в аэропорту Кабула произошел ряд взрывов, количество жертв превысило 100 человек. В результате взрывов погибли 10 американских военных.