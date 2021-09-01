В 2020 контракт с ВСУ подписали 38 тысяч человек, - Минобороны (инфографика)

Согласно отчету, на срочную службу призвали более 30 тысяч людей, а в резерве ВСУ находится 230 тысяч бойцов.

Министерство обороны Украины опубликовало отчет по комплектации военных частей Вооруженных сил за 2020 год.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По итогам прошлого года контракт с ВСУ подписало около 38000 человек. На срочную службу было призвано более 30000 тысяч лиц, из них непосредственно в Вооруженные силы — 16500. Среди них службу проходят как мужчины, так и женщины, которые имеют первичные офицерские звания и не проходили военной службы.

Сообщается также, что на военную службу принято 3 тысячи офицеров запаса, из которых на первостепенные должности более 1600. Сержантский состав пополнили 151 бойцов, имеющие высшее образование и прошли военные кафедры.

В резерве у армии зачислили около 230 тысяч военнослужащих. В состав ВСУ было призвано 850 офицеров запаса.

Также в отчете показали инфографику о распределении средств, выделенных из бюджета:

Вооружение и военная техника — 26,3 млрд. грн

Персонал — 74,6 млрд. грн.

Инфраструктура — 6,5 млрд грн

Эксплуатационные расходы — 14,3 млрд. грн

Фото: Скриншот

Напомним, Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч. Украинская армия будет состоять из 261 тысяч военных, а не 250, как было ранее.

В "Слуге народа" заявили, что призыв срочников в армию могут отменить в 2023 году — это предусматривает военная стратегия по членству в НАТО.