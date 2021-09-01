У 2020 контракт із ЗСУ підписали 38 тисяч чоловік, — Міноборони (інфографіка)

Згідно зі звітом, на строкову службу призвали понад 30 тисяч людей, а в резерві ЗСУ перебувають 230 тисяч бійців.

Міністерство оборони України опублікувало звіт щодо комплектації військових частин Збройних сил за 2020 рік.

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За підсумками минулого року, контракт із ЗСУ підписало близько 38 000 чоловік. На строкову службу було призвано понад 30 000 тисяч осіб, з них безпосередньо в Збройні сили — 16 500. Серед них службу проходять як чоловіки, так і жінки, які мають первинні офіцерські звання і не проходили військової служби.

Повідомляється також, що на військову службу прийнято 3 тисячі офіцерів запасу, з яких на першорядні посади понад 1600. Сержантський склад поповнили 151 бійців, які мають вищу освіту і пройшли військові кафедри.

У резерв армії зарахували близько 230 тисяч військовослужбовців. До складу ЗСУ було покликано 850 офіцерів запасу.

Також у звіті показали інфографіку про розподіл коштів, виділених з бюджету:

Озброєння і військова техніка — 26,3 млрд. грн

Персонал — 74,6 млрд. грн.

Інфраструктура — 6,5 млрд. грн

Експлуатаційні витрати — 14,3 млрд. грн

Фото: Скриншот

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч. Українська армія буде складатися з 261 тисячі військових, а не 250, як було раніше.

У "Слузі народу" заявили, що заклик строковиків в армію можуть скасувати у 2023 році — це передбачає військова стратегія щодо членства в НАТО.