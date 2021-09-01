У 2020 контракт із ЗСУ підписали 38 тисяч чоловік, — Міноборони (інфографіка)
Згідно зі звітом, на строкову службу призвали понад 30 тисяч людей, а в резерві ЗСУ перебувають 230 тисяч бійців.
Міністерство оборони України опублікувало звіт щодо комплектації військових частин Збройних сил за 2020 рік.
За підсумками минулого року, контракт із ЗСУ підписало близько 38 000 чоловік. На строкову службу було призвано понад 30 000 тисяч осіб, з них безпосередньо в Збройні сили — 16 500. Серед них службу проходять як чоловіки, так і жінки, які мають первинні офіцерські звання і не проходили військової служби.
Повідомляється також, що на військову службу прийнято 3 тисячі офіцерів запасу, з яких на першорядні посади понад 1600. Сержантський склад поповнили 151 бійців, які мають вищу освіту і пройшли військові кафедри.
У резерв армії зарахували близько 230 тисяч військовослужбовців. До складу ЗСУ було покликано 850 офіцерів запасу.
Також у звіті показали інфографіку про розподіл коштів, виділених з бюджету:
- Озброєння і військова техніка — 26,3 млрд. грн
- Персонал — 74,6 млрд. грн.
- Інфраструктура — 6,5 млрд. грн
- Експлуатаційні витрати — 14,3 млрд. грн
Нагадаємо, Зеленський підписав закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч. Українська армія буде складатися з 261 тисячі військових, а не 250, як було раніше.
У "Слузі народу" заявили, що заклик строковиків в армію можуть скасувати у 2023 році — це передбачає військова стратегія щодо членства в НАТО.