На треть больше, чем в США: у Турции появится свой Пентагон в виде полумесяца и звезды (фото)

Ожидается, что здание в форме звезды будет служить выставкой, а здание в форме полумесяца будет окружать площадку для церемоний. Завершить строительство хотят в 2023 году.

В Турции начали строить военный комплекс гигантских размеров для сотрудников Министерства национальной обороны под, который называют "турецким Пентагоном". Об этом сообщает Insider.

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На церемонии закладки фундамента в Анкаре лично присутствовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, по словам которого новое соединение, называемое Crescent Star, будет нести страх врагам турецкого государства.

Эрдоган заявил, что размер комплекса будет составлять 890 тыс. кв. м и будет вмещать до 15 тысяч сотрудников.

На проекте здания видно, что Crescent Star представляет собой кольцо, похожее на Пентагон, однако смоделировано оно по образцу турецкого флага. При этом здание в форме звезды на входе в комплекс, как ожидается, будет служить выставкой, а здание в форме полумесяца будет окружать площадку для церемоний.

Строительство планируют завершить весной 2023 года и сразу начать использовать для нужд обороны.

"Мы создадим здесь структуру, которая вызовет страх у наших врагов своим положением и вселит уверенность в наших друзей", — сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента.

Ранее сообщалось о смерти главы Пентагона в 1975-1977 и 2001-2006 годах Дональда Рамсфелда. Государственный деятель дважды возглавлял оборонное ведомство США и был одним из авторов вторжения штатов в Ирак в 2003 году.