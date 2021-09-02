На третину більший, ніж у США: у Туреччині з'явиться свій Пентагон у вигляді півмісяця і зірки (фото)

Очікується, що будівля у формі зірки служитиме виставкою, а будівля у формі півмісяця оточуватиме майданчик для церемоній. Завершити будівництво хочуть у 2023 році.

У Туреччині почали будувати військовий комплекс гігантських розмірів для співробітників Міністерства національної оборони, який називають "турецьким Пентагоном". Про це повідомляє Insider.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На церемонії закладки фундаменту в Анкарі особисто був присутній президент країни Реджеп Таїп Ердоган, за словами якого нове з'єднання, зване Crescent Star, буде нести страх ворогам турецької держави.

Ердоган заявив, що розмір комплексу становитиме 890 тис. кв. м і вміщатиме до 15 тисяч співробітників.

На проекті будівлі видно, що Crescent Star є кільцем, схожим на Пентагон, проте змодельоване воно за зразком турецького прапора. При цьому будівля у формі зірки на вході в комплекс, як очікується, служитиме виставкою, а будівля у формі півмісяця оточуватиме майданчик для церемоній.

Будівництво планують завершити навесні 2023 року і відразу почати використовувати для потреб оборони.

"Ми створимо тут структуру, яка викличе страх у наших ворогів своїм становищем і вселить упевненість у наших друзів", — сказав Ердоган на церемонії закладки фундаменту.

Раніше повідомлялося про смерть глави Пентагону в 1975-1977 і 2001-2006 роках Дональда Рамсфельда. Державний діяч двічі очолював оборонне відомство США і був одним із авторів вторгнення Штатів в Ірак в 2003 році.