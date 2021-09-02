"Для Сирии и Ливии": в РФ запустили модернизацию 59-летних танков Т-62М (фото)

Советский средний танк активно используется режимами в Африке и на Ближнем Востоке, как предполагают в СМИ, для их нужд и начата программа.

В России начали модернизацию советских средних танков Т-62М. Ею занимается 103-й бронетанковый завод. Об этом сообщает российское издание Новости ВПК.

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Танк, производство которого было начато в 1962 году и длилось до 1975 года в СССР, получил новую модификацию. Т-62М получил электромеханическую мачту, которая может подниматься на высоту до 5 метров. Установка способна поднимать грузы до 170 км.

[ + – ] Т-62 образца 1967 года Фото: Википедия

Также советский средний танк получил четырехканальную систему для улучшения стрельбы:

телевизионный канал

тепловизионный канал ближнего инфракрасного диапазона

тепловизионный средневолновой ИК-диапазон

лазерный дальномер

Эти улучшения должны дать возможность экипажу вести всепогодную разведку и обнаружение наземных малоразмерных подвижных объектов. Благодаря модернизации, танк получил новый прицел. Его диапазон измерений составляет от 100 до 5000 метров, а ночную обнаруживать цели можно будет на дистанции до 2 км.

Борта танка и башня получили динамическую защиту "Контакт-1" и противокуммулятивные экраны.

Орудие у танка осталось прежним — 115-мм гладкоствольная пушка и пулеметы 12,7 и 7,62мм калибра.

Как отмечает Defense Express, вероятнее всего, танки модернизируют для Сирии и Ливии, где Т-62М активно эксплуатируют. Например, в армии Башара Асада, которые поддерживают устаревшие танки благодаря России.

[ + – ] Т-62 в сирийской армии Фото: Al Jazeera

В Ливии войска фельдмаршала Хавтара также используют Т-62, но модификации МВ, которая, вероятно, также модернизируется в РФ. Эта модификация отличается комплексом активной зашиты, а также возможностью стрелять ПТУРами.

[ + – ] Т-62МВ в Ливии Фото: Arabnews

Напомним, российская армия получит до конца года 20 танков "Армата" и 65 Т-90М "Прорыв".

Отметим, что в РФ испытали беспилотную робоплатформу "Маркер", способную самостоятельно передвигаться.