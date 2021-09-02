"Для Сирії та Лівії": в РФ запустили модернізацію 59-річних танків Т-62М (фото)

Радянський середній танк активно використовується режимами в Африці і на Близькому Сході, як припускають у ЗМІ, для їхніх потреб і розпочато програму.

У Росії почали модернізацію радянських середніх танків Т-62М. Нею займається 103-й бронетанковий завод. Про це повідомляє російське видання Новини ВПК.

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Танк, виробництво якого було розпочато в 1962 році і тривало до 1975 року в СРСР, отримав нову модифікацію. Т-62М отримав електромеханічну щоглу, яка може підніматися на висоту до 5 метрів. Установка здатна піднімати вантажі до 170 км.

[ + – ] Т-62 зразка 1967 року Фото: Вiкiпедiя

Також радянський середній танк отримав чотирьохканальну систему для поліпшення стрільби:

телевізійний канал

тепловізійний канал ближнього інфрачервоного діапазону

тепловізійний середньохвильовий ІК-діапазон

лазерний далекомір

Ці поліпшення повинні дати можливість екіпажу вести загальнопогодну розвідку і виявлення наземних малорозмірних рухомих об'єктів. Завдяки модернізації, танк отримав новий приціл. Його діапазон вимірювань становить від 100 до 5000 метрів, а вночі виявляти цілі можна буде на дистанції до 2 км.

Борти танка і вежа отримали динамічний захист "Контакт-1" і протикумулятивні екрани.

Знаряддя в танка залишилося колишнім — 115-мм гладкоствольна гармата і кулемети 12,7 і 7,62 мм калібру.

Як зазначає Defense Express, найімовірніше, танки модернізують для Сирії та Лівії, де Т-62М активно експлуатують. Наприклад, в армії Башара Асада, які підтримують застарілі танки завдяки Росії.

[ + – ] Т-62 в сирійській армії Фото: covid-rules

У Лівії війська фельдмаршала Хавтара також використовують Т-62, але модифікації МВ, яка, ймовірно, також модернізується в РФ. Ця модифікація відрізняється комплексом активного захисту, а також можливістю стріляти ПТКР.

[ + – ] Т-62МВ в Лівії Фото: Arabnews

Нагадаємо, російська армія отримає до кінця року 20 танків "Армата" і 65 Т-90М "Прорив".

Зазначимо, що в РФ випробували безпілотну робоплатформу "Маркер", здатну самостійно пересуватися.