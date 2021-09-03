В США представили первую в мире подводную навигационную систему для дайверов

Разработка предназначена для военных, которым во время подводных операций, нужно точно знать свое положение, и иметь защиту от помех.

Американская компания Collins Aerospace представили военную подводную навигационную систему с M-CODE. Об этом сообщает Army Recognition.

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Необходимость в создании системы с точной навигацией возникает при проведении сложных операций под водой. Военные водолазы проводят операции на разных глубинах, где необходима точная навигация и средства защиты от помех.

"Военные водолазы сталкиваются с опасными, сложными подводными навигационными целями, которые требуют точного позиционирования и надежных средств защиты от помех. Наша новая система MUNS-M (устройства для подводной навигации, — Фокус) специально разработана для удовлетворения потребностей военных водолазов и работы в сложных боевых условиях", — сказал Адам Аткинс, главный менеджер по работе с клиентами компании Mission Systems.

Система показывает точное положение дайвера, а также защиту от помех во время глубоководных операций.

M-CODE — это военный сигнал GPS, который используется Пентагоном во время военных операций. Предназначен для улучшения определения местоположения, навигации и времени. Он также позволяет повысить устойчивость к помехам сигналу GPS.

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