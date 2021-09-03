У США представили першу в світі підводну навігаційну систему для дайверів

Розробка призначена для військових, яким під час підводних операцій потрібно точно знати своє розташування і мати захист від перешкод.

Американська компанія Collins Aerospace представила воєнну підводну навігаційну систему з M-CODE. Про це повідомляє Army Recognition.

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Необхідність у створенні системи з точною навігацією виникає при проведенні складних операцій під водою. Військові-водолази проводять операції на різних глибинах, де необхідна точна навігація і засоби захисту від перешкод.

"Військові водолази стикаються з небезпечними, складними підводними навігаційними цілями, які вимагають точного позиціонування і надійних засобів захисту від перешкод. Наша нова система MUNS-M (пристрої для підводної навігації, — Фокус) спеціально розроблена для задоволення потреб військових-водолазів і роботи в складних бойових умовах", — сказав Адам Аткінс, головний менеджер з роботи з клієнтами компанії Mission Systems.

Система показує точне розташування дайвера, а також захист від перешкод під час глибоководних операцій.

M-CODE — це військовий сигнал GPS, який використовується Пентагоном під час воєнних операцій. Призначений для поліпшення визначення місця розташування, навігації та часу. Він також дозволяє підвищити стійкість до перешкод сигналу GPS.

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