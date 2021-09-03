Пакистан возобновляет авиасообщение с Афганистаном (фото)

С 13 сентября пакистанские авиалинии и Kam Air начнут летать в столицу Кабул. В СМИ сообщали, что помочь з запуском аэропорта должна Турция и Катар.

Пакистанские авиалинии возобновили продажи билетов из Исламабада в Кабул. Об этом стало известно на сайтах по продажам билетов.

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Стоимость перелета из столицы Пакистана до Кабула стартует от 6053 гривен. Время полета составит один час. Перелеты осуществляют две компании — Pakistan Airlines и Kam Air. Билеты доступны на даты с 13 сентября.

Судя по информации с сайта, летать самолеты первые дни будут через день 13 и 15 числа, а далее — каждый день.

[ + – ] Авиабилеты на рейс Исламабад-Кабул Фото: скриншот

[ + – ] Данные с сервиса Trip.com Фото: скриншот

Отметим, что по информации местных СМИ, помочь с восстановлением работы аэропорта в Кабуле должны Турция и Катар, которые выделят на это 30 млн евро.

"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для запуска", — заявил источник журналистам.

Заявлялось, что внутренние рейсы должны были начаться сегодня, 3 сентября. Однако данные сервиса Flight Radar показывают, что во внутреннем пространстве Афганистана пассажирских самолетов нет. Есть два турецких, однако их пункт назначения не отображается.

[ + – ] Единственные два самолета в воздушном пространстве - военные самолеты из Турции Фото: Flight Radar 24

Напомним, 2 сентября Талибан анонсировал возобновление рейсов из Кабула.

Ранее талибы заявили, что чувствуют себя преданными из-за состояния американской техники, оставшейся в аэропорту Кабула.