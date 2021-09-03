Пакистан возобновляет авиасообщение с Афганистаном (фото)
С 13 сентября пакистанские авиалинии и Kam Air начнут летать в столицу Кабул. В СМИ сообщали, что помочь з запуском аэропорта должна Турция и Катар.
Пакистанские авиалинии возобновили продажи билетов из Исламабада в Кабул. Об этом стало известно на сайтах по продажам билетов.
Стоимость перелета из столицы Пакистана до Кабула стартует от 6053 гривен. Время полета составит один час. Перелеты осуществляют две компании — Pakistan Airlines и Kam Air. Билеты доступны на даты с 13 сентября.
Судя по информации с сайта, летать самолеты первые дни будут через день 13 и 15 числа, а далее — каждый день.
Отметим, что по информации местных СМИ, помочь с восстановлением работы аэропорта в Кабуле должны Турция и Катар, которые выделят на это 30 млн евро.
"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для запуска", — заявил источник журналистам.
Заявлялось, что внутренние рейсы должны были начаться сегодня, 3 сентября. Однако данные сервиса Flight Radar показывают, что во внутреннем пространстве Афганистана пассажирских самолетов нет. Есть два турецких, однако их пункт назначения не отображается.
Напомним, 2 сентября Талибан анонсировал возобновление рейсов из Кабула.
Ранее талибы заявили, что чувствуют себя преданными из-за состояния американской техники, оставшейся в аэропорту Кабула.