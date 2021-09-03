Пакистан відновлює авіасполучення з Афганістаном (фото)

З 13 вересня пакистанські авіалінії і Kam Air почнуть літати до столиці Кабул. У ЗМІ повідомляли, що допомогти із запуском аеропорту повинна Туреччина і Катар.

Пакистанські авіалінії відновили продажу квитків з Ісламабада в Кабул. Про це стало відомо на сайтах із продажу квитків.

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Вартість перельоту із столиці Пакистану до Кабула стартує від 6 053 гривень. Час польоту складе одну годину. Перельоти здійснюють дві компанії — Pakistan Airlines і Kam Air. Квитки доступні на дати з 13 вересня.

Судячи з інформації із сайту, літати літаки перші дні будуть через день 13 і 15 числа, а далі — щодня.

[ + – ] Квитки на рейс Ісламабад-Кабул Фото: скриншот

[ + – ] Дані із сервісу Trip.com Фото: скриншот

Зазначимо, що за інформацією місцевих ЗМІ, допомогти з відновленням роботи аеропорту в Кабулі повинні Туреччина і Катар, які виділять на це 30 млн євро.

"Керівництво аеропорту Кабула заявляє, що внутрішні рейси по країні почнуться в п'ятницю, в той час як іноземним рейсам ще потрібен час для запуску", — заявило джерело журналістам.

Заявлялося, що внутрішні рейси повинні були початися сьогодні, 3 вересня. Однак дані сервісу Flight Radar показують, що у внутрішньому просторі Афганістану пасажирських літаків немає. Є два турецькі, проте їхній пункт призначення не відображається.

[ + – ] Єдині два літаки в повітряному просторі — військові літаки з Туреччини Фото: Flight Radar 24

Нагадаємо, 2 вересня Талібан анонсував відновлення рейсів із Кабула.

Раніше таліби заявили, що відчувають себе зрадженими через стан американської техніки, яка залишилася в аеропорту Кабула.