"Талібан" анонсував відновлення рейсів з аеропортів Кабула

Аеропорт у столиці Афганістану повноцінно відновить роботу після того, як Туреччина передасть бойовикам необхідні технічні засоби.

Столичний аеропорт Афганістану відновить внутрішні рейси в країні вже в п'ятницю, 3 вересня. Про це повідомляє телеканал TOLO.

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За даними журналістів, МЗС Катару зараз веде переговори з "Талібаном" щодо співпраці з Туреччиною з питань відновлення столичного аеропорту Афганістану.

Йдеться про надання технічних засобів, які дозволять прискорити процес відновлення роботи аеропорту Кабула.

"Міністерство закордонних справ Катару заявляє, що країна веде переговори з Талібаном про співпрацю з Туреччиною в наданні технічних засобів для аеропорту Кабула і його відновлення", — йдеться в повідомленні.

Телеканал TOLO, посилаючись на керівництво столичного аеропорту, повідомляє, що головні повітряні ворота Кабула відновлять внутрішні рейси вже в п'ятницю, 3 вересня.

Що стосується міжнародних рейсів з аеропорту Кабула, то вони будуть відновлені незабаром.

"Керівництво аеропорту Кабула заявляє, що внутрішні рейси по країні почнуться в п'ятницю, у той час як іноземним рейсам ще потрібен час для запуску", — додали журналісти.

Представник "Талібану" Шер Мохаммад Аббас Станікзай заявив, що Туреччина і Катар виділять фінансову допомогу Афганістану для відновлення роботи столичного аеропорту.

"Кабульський аеропорт за фінансової підтримки Катару й Туреччини в розмірі $30 мільйонів буде відкритий протягом двох днів", — повідомив представник терористичної організації.

Раніше Фокус публікував кадри з аеропорту Кабула. Морський піхотинець США зняв, як у столичному аеропорту панікують цивільні, намагаючись евакуюватися з Афганістану.

Також Фокус повідомляв, як бійці спецназу ГУР евакуювали людей з аеропорту Кабула. Особливість операції полягала в тому, що українські розвідники виходили з аеропорту в місто, яке знаходиться під контролем "Талібану".