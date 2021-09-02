"Талибан" анонсировал возобновление рейсов из аэропортов Кабула

Аэропорт в столице Афганистана полноценно возобновит работу после того, как Турция передаст боевикам необходимые технические средства.

Столичный аэропорт Афганистана возобновит внутренние рейсы в стране уже в пятницу, 3 сентября. Об этом сообщает телеканал TOLO.

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По данным журналистов, МИД Катара сейчас ведет переговоры с "Талибаном" относительно сотрудничества с Турцией по вопросам возобновления столичного аэропорта Афганистана.

Речь идет о предоставлении технических средств, которые позволят ускорить процесс возобновления работы аэропорта Кабула.

"Министерство иностранных дел Катара заявляет, что страна ведет переговоры с Талибаном о сотрудничестве с Турцией в предоставлении технических средств для аэропорта Кабула и его возобновления", — говорится в сообщении.

Телеканал TOLO, ссылаясь на руководство столичного аэропорта, сообщает, что главные воздушные ворота Кабула возобновят внутренние рейсы уже в пятницу, 3 сентября.

Что касается международных рейсов из аэропорта Кабула, то они будут возобновлены в скором времени.

"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для запуска", — добавили журналисты.

Представитель "Талибана" Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что Турция и Катар выделят финансовую помощь Афганистану для возобновления работы столичного аэропорта.

"Кабульский аэропорт при финансовой поддержке Катара и Турции в размере $30 миллионов будет открыт в течение двух дней", — сообщил представитель террористической организации.

Ранее Фокус публиковал кадры из аэропорта Кабула. Морской пехотинец США заснял, как в столичном аэропорту паникуют гражданские, пытаясь эвакуироваться из Афганистана.

Также Фокус сообщал, как бойцы спецназа ГУР эвакуировали людей из аэропорта Кабула. Особенность операции заключалась в том, что украинские разведчики выходили из аэропорта в город, который находится под контролем "Талибана".