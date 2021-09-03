"Это личная история": командующий ВВС США о последних эвакуационных рейсах из Кабула (фото)

Подполковник Алекс Пелбат утверждает, что последние три недели были для него самыми сложными, а последний рейс он не забудет никогда.

Командующий ВВС США подполковник Алекс Пелбат рассказал о последних часах перед вылетом американских военных из Афганистана. Об этом сообщает CNN.

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Алекс Пелбат возглавлял миссию последних пяти американских самолетов, покинувших аэропорт Кабула. Последний самолет покинул аэропорт ранним утром. По его словам, тот день и крайний рейс он никогда не забудет.

"Передо мною была полная картина из С-17 (военно-транспортный самолет ВВС США, — Фокус). Наверняка образ, который я никогда не забуду. Я не мог поверить, что это действительно происходит", — рассказывает командующий Военно-воздушных сил.

Последние 5 самолетов находились в аэропорту три часа. А погрузка на последний рейс длилась около часа-полтора. После получения приказа все 5 бортов с интервалом в 30 секунд вылетели из столичного аэропорта. На вылет ушло меньше трех минут.

[ + – ] Фото генерал-майора Крис Донагью, он последним покинул аэропорт Кабула Фото: Ministry of Defence

Эпизод, в результате которого погибло 13 американских солдат, по словам Пелбата, на них не повлиял. Нужно было сосредоточиться на том, что нужно сделать.

"У нас был потрясающий план. Вместо того чтобы сосредотачиваться на опасности, все операторы сосредоточились на выполнение поставленной задачи. Таким образом, когда вы сосредотачиваетесь на успехе, на выполнении своей части миссии, вы сможете отвлечься", — утверждает Пелбат.

Эвакуация, по словам подполковника имеет для него личное значение. Американские военные эвакуировали его бабушку и дедушку из Венгрии в 1957 году. Этот рейс выполнялся из Чарльстона, Южная Каролина, где сейчас базируется Пелбат. Он завершил Военно-воздушную академию за пару недель до терактов 11 сентября и сказал, что его карьера постоянно вращалась вокруг Афганистана. Но последние 3 недели он назвал самыми тяжелыми в жизни для каждого военного.

Напомним, 31 августа завершилась миссия США в Афганистане, все военные покинули страну. По информации СМИ, США заключили с Талибаном тайную сделку для продолжения эвакуации американцев.